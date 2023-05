Onlinetavle

Hva er online tavler?

En online tavle—også kalt en interaktiv tavle—er et læringsverktøy som gir fordelene med en tradisjonell tavle til kollegaer som jobber fra en annen lokasjon over nettet. Det gjør det mulig for forelesere å forklare konsepter og utforske ideer med kollegaer i sanntid over internett—vanligvis via et videokonferanseprogram (som Webex, Zoom, Teams osv.).

Hva er forretningsfordelene med en online tavle?

Online tavler har blitt viktige verktøy for både bedrifter og akademiske institusjoner, noe som forbedrer effektivitet, bekvemmelighet, engasjement og ytelse. Blant dette verktøyets viktigste fordeler er: