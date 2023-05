Virtuell arbeidsplass

Jobb hvor som helst, lever overalt Vær virtuell. Vær trygg. Vær motstandsdyktig. Det sier seg selv at måten vi jobber på, aldri vil bli den samme igjen. For forretnings- og IT -ledere er utfordringen fremover å finne måter å oppnå reell bedriftsmotstand for å gå videre. For å møte denne utfordringen løfter Cognizants Virtual Workplace-løsning medarbeideropplevelsen og øker produktiviteten, på en sikker måte og hvor som helst. Tenk deg at medarbeiderne dine er produktive og engasjerte, uavhengig av arbeidssted. Tenk at de trygt kan få kontakt med hverandre, og få tilgang til riktig informasjon og ressurser når de trenger det. Slik får vi det til å skje.