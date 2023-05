Hva er omnikanal markedsføring?

Omnikanal markedsføring er en strategi der all markedsføringsinnsats, kontaktpunkter og salgssteder samarbeider for å skape en sømløs kjøpsopplevelse for forbrukeren, med mål om å effektivisere—i stedet for å avbryte—kjøpsrutinene deres . Omnikanal markedsføring setter forbrukeren i sentrum av markedsføringsøkosystemet, og overlapper kanalene som forbrukeren bruker. En typisk omnikanal markedsføringstrategi kan omfatte innhold på nettstedet, blogginnlegg, organisk sosiale medier, e-post og tekstmarkedsføring, retargeting, betalt annonsering, henvisninger og anmeldelser.

Hva er forretningsfordelene med omnikanal markedsføring?

Ved å investere i riktig omnikanalstrategi og transformere kundeinteraksjoner, kan en organisasjon realisere viktige fordeler, inkludert: