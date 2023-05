Hva er edge computing?

Edge computing er et begrep som refererer til å plassere databehandlingsressurser nær der data genereres, akselererer analyse av disse dataene og gjør det mulig for en bedrift å handle på innsikt raskere. Edge-enheter gir tilgang til bedriftsnettverket fra eksterne nettverk, og kan utføre sanntids dataanalyseprotokolloversettelse for å lette datadeling med andre systemer.

Hva er forretningsfordelene med edge computing?

Ved å analysere data nærmere kilden (i stedet for å sende den til skyen for behandling), kan edge computing gi raskere responstid og redusere dataoverføringskostnadene. Denne raske responsen er viktig for tidssensitive applikasjoner som å styre førerløse biler, administrere feltutstyr eller manipulere en robotkirurgisk arm. Edge-analyse kan også bidra til å oppfylle lovkrav om at organisasjoner lagrer data innenfor samme jurisdiksjon som de genereres i.