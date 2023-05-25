Hva er edge computing?

Edge computing er et begrep som refererer til å plassere databehandlingsressurser i nærheten av der data genereres, noe som fremskynder analysen av dataene og gjør det mulig for en bedrift å handle raskere på bakgrunn av innsikt. Edge-enheter gir tilgang til bedriftsnettverket fra eksterne nettverk, og kan utføre protokolloversettelse av dataanalyse i sanntid for å gjøre det enklere å dele data med andre systemer.

Hva er forretningsfordelene med edge computing?

Ved å analysere data nærmere kilden (i stedet for å sende dem til skyen for behandling), gir edge computing raskere responstid og lavere kostnader for dataoverføring. Denne raske responsen er avgjørende for tidssensitive bruksområder som styring av førerløse biler, håndtering av feltutstyr eller manipulering av en kirurgisk robotarm. Edge-analyse kan også bidra til å oppfylle lovkrav om at organisasjoner må lagre data innenfor samme jurisdiksjon som de er generert i.