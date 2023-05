Intelligens, analyse og beslutningstaking på kanten Nåværende forretningstempo og dataspredning krever at beregninger gjøres nærmere datakilden for å oppnå raskere beslutninger man kan aksjonere på. Edge computing bringer dataintensive, ventetidssensitive applikasjoner nærmere sluttbrukeren for nesten sanntids beslutningstaking. I IoT-alderen genererer nesten alle sammenkoblede og instrumenterte enheter enorme mengder data. Skyen gjør det mulig å bygge enhetsøkosystemer i bedriften din – men det krever ekstra tid og forbedret tilkobling for å tilby faktabaserte beslutninger etter analyse. Å sende data til skyen og vente på resultater koster dyrebar båndbredde og tid, og hindrer respons i sanntid. Det finnes en bedre måte. Mye av dataene som samles inn fra enheter kan analyseres nær opprinnelsespunktet - det vil si på "kanten" - for å levere nesten umiddelbare, automatiserte resultater. Her kommer Cognizants Edge Services inn i bildet. Vi muliggjør dataanalyse på tidspunktet for datainnsamling – på selve enhetene, så vel som på gatewayene og mikrodatasentrene som kobler sammen bedriftsøkosystemer. Ved å tilby intelligent edgedesign, oppsett og administrasjon, kan vi levere databehandlingsevner til de logiske ytterpunktene av nettverket ditt – slik at du kan forbedre ytelsen, redusere driftskostnadene og forbedre påliteligheten for applikasjoner og tjenester med lav ventetid.