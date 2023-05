Digital business

Hva er digital virksomhet?

Digital virksomhet er prosessen med å bruke digital teknologi for å gjenoppfinne forretningsmodeller og transformere et selskaps produkter og kundeopplevelser – innovative produkter som skaper ny verdi og kobler mennesker med ting, innsikt og opplevelser.

Hva er forretningsfordelene med digital virksomhet?

Digital virksomhet gjør det mulig for et selskap å engasjere kundene sine bedre ved å:

Gjenoppfinne hvordan de samhandler med kundene, de ansatte og partnerne sine

Skape disruptive forretningsmodeller

Se for seg og bygger innovative produkter, tjenester og opplevelser

Utvikle go-to-market-tilnærminger

Alt dette gjør i sin tur at virksomheten kan generere ny vekst, meningsfull differensiering og reell økonomisk verdi.

Hva er den beste tilnærmingen for å skape en digital virksomhet?



En bevist vellykket tilnærming er å ta datavitenskap, designtenkning og dyp industri- og prosesskunnskap, og kombinere dem med dype teknologiske evner for å forene de fysiske og virtuelle aspektene av et selskap sømløst, på tvers av hver enkelt kanal. Ved å bruke big data og kunstig intelligens (AI), kan bedrifter:

Avdekke innsikt de kan handle på

Utvikle nye forretningsmodeller og go-to-market-strategier

Design, prototyp og skaler meningsfylte opplevelser for kundene deres

Hva er noen nødvendige komponenter for å skape en digital virksomhet?



AI. Med AI kan en bedrift ligge i forkant av markedsendringer, forutse kundeønsker og forutsi fremtiden raskere og mer nøyaktig enn konkurrentene. Den vet hva som skjer og hvorfor, og foreskriver deretter de beste beslutningene å ta. Og den kan modellere alle aspekter av driften for å løse multi-objektive utfall i selv de mest komplekse forhold.



Digital engineering. Digital engineering transformerer kundereiser, og muliggjør den raske innovasjonen som lanserer nye merkevarer og bransje-først-teknologi som tilbakestiller kundenes forventninger.



Digital strategi. Etter hvert som det blir flere digitale verktøy, øker også antallet kundekrav og internt press for å levere digitalt klare produkter og tjenester. For å fortsette å være relevante er det veldig viktig å implementere en effektiv digital strategi i IT-miljøenes front-, middle- og back-office.

Interaktiv. Godt utformede interaktive opplevelser begynner med å samkjøre et selskaps systemer og historier, ved å bruke en prosess som er forankret i filosofien om at enhver menneskelig opplevelse må være informert om hva folk føler, hva de trenger – utover det de ønsker – og hva som skal til for å få det til å skje.



Tingenes internett (IoT). Smarte produkter og løsninger drevet av tingenes internett (IoT) og ankomsten av 5G vil snart berøre alle aspekter av livene våre. Noen vil til og med tenke for oss. På tvers av bransjer skaper selskaper som kobler sammen produkter, operasjoner og bedriften handlingskraftig intelligens – noe som gir dem økt effektivitet, forbedret produktivitet og transformerte produkter.