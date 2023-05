Hva er skrivebord som en tjeneste (DaaS)?

Et virtuelt skrivebord huser hele den ansattes skrivebord—ikoner, bakgrunnsbilde, vinduer, mapper, verktøylinjer, widgets osv.—på en skybasert ekstern server, i stedet for på den ansattes PC eller annen enhet. Dette gir medarbeidere tilgang til hele jobbskrivebordet når som helst og hvor som helst fra flere enheter på kontoret eller eksterne enheter, for eksempel hjemme-PC-en, smarttelefonen eller nettbrettet.

Skrivebord som en tjeneste leverer et virtuelt skrivebord i skyen som et betalt abonnement, vanligvis per bruker. En tredjeparts tjenesteleverandør leverer et enkelt program til flere brukere, eller "leietakere", og administrerer stasjonær infrastruktur.

Hva er forretningsfordelene med skrivebord som en tjeneste?

Ved å bytte fra tradisjonelle, lokalt administrerte skrivebordsmiljøer til et virtuelt skrivebord som en tjeneste, kan en organisasjon: