Hva er konversasjonsbasert AI?

Konversasjonsbasert kunstig intelligens er intelligent programvare som er designet for å forstå, behandle og svare på menneskelig stemmeinnhold. Konversasjonsbasert AI-"bots" engasjerer raskt potensielle kunder, gir overlegen kundeservice og forsterker din digitale merkevare på sosiale medier, websider, mobile enheter og et voksende utvalg smarte enheter.

Hva er forretningsfordelene med conversational AI?

Konversasjonsbasert AI øker salget på tvers av digitale handelskanaler med personlige, 24x7 menneskelignende "bots". Disse chatbotene øker ansattes produktivitet og tilfredshet ved å automatisere høyfrekvente og rutinemessige interaksjoner med servicedesk. De reduserer også kostnadene av kundeservice samtidig som de forbedrer kundetilfredshet og lojalitet.

Hvordan bruker bedrifter konversasjons-AI for å forenkle kundeinteraksjoner?

For å forbli konkurransedyktige i nåtiden og fortsette å lede sine bransjer inn i fremtiden, implementerer selskaper Conversational AI-løsninger på flere måter.

Ford har integrert Amazon Alexa i sine nyere biler, slik at sjåførene kan gjøre smarte ting som å sjekke dekktrykk, vedlikeholdskrav, gass osv. rett fra hjemmene sine. Progressive tilbyr forsikringstips til kunder via Google Home. Starbucks avduket «My Starbucks Barista» – AI-basert app for mobilbestillinger. RBS lanserte en AI-basert bot kalt "Luvo" for å hjelpe kunder med svar på spørsmål om finansielle tjenester. Domino's lanserte en Facebook Messenger chatbot for bestilling av pizza. Moteforhandleren H&M skapte en bot designet for å være en "Personlig Stylist i lommen."

Hva er noen viktige faktorer å vurdere ved distribusjon av samtale-AI-løsninger?

Når du designer konversasjons-AI-løsninger, bør du vurdere hvordan du best kan ivareta følgende fem hensyn:

Tid til å verdsette – Hvor mye tid har du til å eksperimentere? Er din bransje allerede en rask bruker av Conversational AI? Kan du sette standarden for konkurrentene dine ved å bevege deg raskt? Fokus for bedriften – E-handelskanaler, ansattes servicedesk, kundeservicesentre – det er mange steder å begynne, så start med å knytte prosjektet til dine mest presserende behov eller beste sjanse for innovasjon. Språkstøtte - Hvor mange språk trenger du å støtte i utgangspunktet? På lang sikt? Tenk på de forskjellige regionene, landene og til og med dialektene du vil ha kontakt med. Datasuverenitet – Tredjepart eller lokalt? Conversational AI genererer betydelige data med hver interaksjon. Vil du eie den, gruve den og bli smartere ettersom den vokser? Plattformrekkevidde – Hvor mange (og hvilke) plattformer vil du målrette mot – tenk på mobil, nett, sosiale medier, meldinger, hjemme, osv.? Hvilke plattformer bruker dine kunder, ansatte og partnere for å kommunisere i dag?

Finnes det et bevist vellykket rammeverk for implementering av konversasjons-AI?

Som et rammeverk for å komme videre, vurder å bruke "tre Ms"-tilnærmingen: