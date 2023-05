Hva er en arbeidsplass i skyen?

En arbeidsplass i skyen er et skybasert digitalt skrivebord som samler innhold og verktøy i en enkelt administrert, sikker løsning. Vanligvis tilbys en smart skybasert arbeidsplassløsning av en IT-tjenesteleverandør på abonnementsbasis (per sete, per time eller måned), og kan skaleres for å imøtekomme tusenvis av ansatte globalt, lett tilgjengelig hvor som helst, når som helst og fra hvilken som helst støttet enhet.

Hva er forretningsfordelene ved en skybasert arbeidsplass?

En smart skybasert arbeidsplass kan: