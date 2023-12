Cognizant® SmartMove

« Cognizant s'est engagé à 100 % dans la réussite globale du projet qui visait à déployer des processus de haute qualité à l'échelle mondiale. Parfaitement intégré à notre équipe, Cognizant s'est comporté en véritable partenaire en faisant le nécessaire pour garantir la réussite du projet. Au vu de la complexité et de la taille du déploiement S/4 HANA, il y avait inévitablement des défis à relever, mais Cognizant a bien réagi et a su respecter toutes les étapes du projet, jusqu'à la fin. La préparation et le travail acharné des équipes ont permis de réaliser la mise en production la plus fluide de toute notre histoire ERP .» Head of IT, entreprise pharmaceutique mondiale