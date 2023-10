Impératifs de performance de l'IA

La plupart des projets d'automatisation des processus d'entreprise utilisent aujourd'hui des algorithmes classiques de machine learning pour automatiser des processus statiques et prédéfinis. Tout en permettant d'accélérer, de simplifier et de personnaliser les processus, ces modèles dépendent fortement des données étiquetées et de l'expertise humaine.

L'émergence de l'IA générative entraîne un passage radical à un fonctionnement opérationnel dynamique et axé sur les données. Contrairement à l'automatisation traditionnelle, l'IA générative peut simuler et générer d'innombrables scénarios en temps réel, grâce à sa capacité d'apprentissage et de création. Plutôt que de se contenter de réagir, les processus peuvent être créés de manière dynamique pour répondre à un objectif spécifique. Cette évolution permet aux entreprises de faire face de manière proactive à des conditions changeantes, ce qui rend l'automatisation plus polyvalente et adaptative.