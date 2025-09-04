Passer au contenu principal Skip to footer
Healthcare Data, Analytics, and AI Services 2025
Cognizant se place comme leader dans l'évaluation Healthcare Data, Analytics, and AI Services PEAK Matrix® 2025 d'Everest Group.

Cognizant est reconnue pour ses solutions de données et d'analyses des soins de santé optimisées par l'IA, son écosystème partenaire robuste et son lancement de Gemini Studios au sein de ses laboratoires d'innovation cloud et de ses centres d'excellence.

Lire le rapport
