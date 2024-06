En constante évolution, l'intelligence artificielle (IA) promet de révolutionner les opérations marketing et l'expérience client. Rien que cette année, l'IA a servi à alimenter des assistants personnels, comme ChatGPT, à générer de l'art nouveau et des actifs avec l'explosion de la popularité des plateformes de génération d'images, comme Midjourney et DALL-E, et à mieux connaître les clients grâce à l'association de lacs de données et de capacités d'apprentissage automatique.



Compte tenu de l'évolution rapide de l'IA, les spécialistes du marketing doivent conserver une longueur d'avance dans son adoption pour exploiter son potentiel dans le cadre d'expériences dynamiques et évolutives. Cet article présente des cas d'utilisation de l'IA dans le marketing et décrit comment ces exemples peuvent vous aider à créer des expériences client hyper-personnalisées.

Pourquoi l'IA est-elle actuellement un excellent outil dans le domaine du marketing ?

Les spécialistes du marketing en mesure d'analyser et d'exploiter les tendances et les technologies actuelles pour atteindre plus rapidement leurs objectifs conféreront à leur organisation un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne le peuvent pas. Nous prévoyons un fonctionnement similaire pour l'IA : ceux qui l'adopteront plus rapidement aux fins de l'expérience client surpasseront leurs concurrents.

À cet égard, votre équipe peut déjà commencer à mettre en œuvre de nombreux cas d'utilisation de l'IA pour augmenter les conversions, réduire les coûts et fidéliser les clients.

Améliorer l'optimisation martech grâce au traitement du langage naturel (TLN)



Le domaine de l'IA est source de développements étonnants qui permettent aux spécialistes du marketing de proposer des services et des expériences améliorés aux clients tout au long de leur cycle de vie. La technologie qui permet aux spécialistes du marketing de générer du contenu écrit et visuel (image) est le traitement du langage naturel (TLN).

Les suites martech proposent des outils qui permettent aux spécialistes du marketing d'utiliser des chatbots basés sur le TLN pour répondre à toutes les questions sur l'optimisation des processus et les performances des campagnes. Salesforce a ainsi présenté Einstein Copilot, son assistant d'IA intégré à l'expérience utilisateur de chaque application Salesforce, dont Marketing Cloud.

Salesforce a déclaré qu'Einstein Copilot « stimulerait la productivité en facilitant le workflow des utilisateurs, la pose de questions en langage naturel et la réception de réponses pertinentes et fiables, fondées sur des données d'entreprise propriétaires et sécurisées provenant de Salesforce Data Cloud ».

Einstein Copilot Studio permettra aux spécialistes du marketing et à leurs équipes informatiques de créer de nouvelles applications basées sur l'IA avec des invites, des compétences et des modèles d'IA personnalisés qui rationalisent le service client tout en réduisant les frictions tout au long du cycle de vie d'un client. Grâce à ces nouvelles avancées, les spécialistes du marketing pourront hyper-personnaliser l'expérience client avec un contenu dynamique, améliorer l'efficacité des processus et se concentrer sur les initiatives stratégiques qui stimulent la croissance de l'entreprise.

Faciliter une meilleure prise de décision grâce aux informations basées sur l'IA



L'IA promet d'améliorer l'efficacité du marketing et la prise de décision, car les informations qu'elle génère peuvent modifier la segmentation et l'engagement des clients.

À l'automne 2023, Salesforce a intégré de nouveaux outils, Segment Creation (Création de segments) et Rapid Identity Resolution (Résolution rapide des identités) à son offre Marketing GPT. Segment Creation permet aux spécialistes du marketing de créer des segments à l'aide de recommandations basées sur l'IA et alimentées par vos données propriétaires stockées dans Data Cloud. Toutes les modifications apportées à la segmentation et aux identités des clients sont automatiquement mises à jour en temps réel grâce à Rapid Identity Resolution. Cet outil actualise les données sectorielles dans Data Cloud pour garantir une précision à jour. Vous avez ainsi l'assurance que vos actions reposent sur des données client d'une grande précision et actualisées.

Favoriser la personnalisation avec le contenu généré tout en protégeant vos données



L'accès à des profils clients unifiés via Salesforce Data Cloud facilite plus que jamais la génération du message approprié et sa diffusion au moment opportun. Mais l'un des plus grands défis auxquels les spécialistes du marketing sont encore confrontés reste la protection des informations propriétaires lorsqu'ils exploitent des outils et des plateformes basés sur l'IA.

Les plateformes basées sur le TLN, comme ChatGPT, utilisent toutes les invites et données envoyées par les utilisateurs pour améliorer les résultats de leur modèle. Mais ce mode de fonctionnement présente un risque en matière de sécurité, car les collaborateurs pourraient partager des données sensibles et propriétaires. Cette crainte conduit de nombreuses organisations à interdire les services d'IA générative de sorte que de nombreuses équipes ne peuvent pas exploiter pleinement le potentiel de l'IA. Pour la dissiper, Salesforce propose Einstein GPT Trust Layer.

Einstein GPT Trust Layer combine les informations obtenues par les grands modèles de langage et les données propriétaires pour protéger vos actifs les plus sensibles tout en offrant à votre organisation tous les avantages de l'IA générative. Pour ce faire, il sépare les données propriétaires des données apprises, masque les informations sensibles capturées dans les champs de données propriétaires, puis supprime l'accès à toutes les données d'invite sans rétention. Tout potentiel d'apprentissage en dehors de l'écosystème Salesforce est ainsi bloqué.

Avec Einstein GPT Trust Layer, vous avez l'assurance que vos données sont en sécurité tout en tirant parti du potentiel de l'IA générative, comme la génération d'e-mails et d'autres contenus courts écrits à partir de zéro. La possibilité d'accélérer le processus de remue-méninges et de création facilite la création de tests supplémentaires et l'envoi du message approprié au moment opportun à vos clients.

Booster vos opérations marketing grâce à l'IA avec un partenaire de confiance



Nul besoin d'affronter seul la transition vers l'IA. Parfois, compter sur un partenaire de confiance qui s'assurera que les nouvelles technologies améliorent votre stratégie et vos opérations marketing peut s'avérer payant. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à combiner votre stratégie, vos données et vos technologies pour briser les silos informationnels qui vous empêchent de créer des expériences dynamiques et personnalisées.