Les entreprises qui parviennent à identifier et gérer efficacement les défis posés par la modernisation de leurs applications sont les grandes gagnantes en matière de croissance et de positionnement sur le marché. Alors que l'économie continue de se mondialiser, une informatique agile et un focus sur l’expérience deviennent indispensable pour inventer de nouveaux modèles et gagner des parts de marché dans un monde post-pandémie.

Alors que la digitalisation s’accélère avec la pandémie de Covid-19, les entreprises mettent tout en œuvre pour transformer les interactions et les transactions avec leurs clients, afin de répondre aux exigences d'un marché en constante évolution. Les entreprises actuelles se doivent d’être agnostiques pour répondre à leurs clients sur tous les canaux qu’ils empruntent. Autre impératif : moderniser leurs portefeuilles d'applications pour améliorer continuellement l'expérience utilisateur et pour plus de flexibilité, de performance, de sécurité tout en réduisant les délais d'exécution. Tout ceci grâce à des cycles de mise à jour plus courts, fréquents et responsables qui augmentent l’agilité.



Ne vous méprenez pas : la modernisation des applications est un défi que doivent relever les entreprises déjà établies, qui pourraient envier des concurrents plus jeunes issus du monde digital. Elle implique une approche complète incluant à la fois le front-end et le back-end des applications, ainsi que l'actualisation des données et la restructuration du code sous-jacent.

Cette modernisation est inévitable. À mesure que l'économie continue de se mondialiser, une informatique agile et un focus sur l’expérience deviennent indispensable pour inventer de nouveaux modèles et gagner des parts de marché. C'est dans ce contexte que nous proposons 10 pistes de réflexion pour aider les entreprises à réussir leur transition vers le digital.

1 Aligner votre stratégie de modernisation des applications avec vos enjeux métiers

Pour concrétiser la modernisation des applications, nous recommandons de recenser vos capacités afin d'identifier et de hiérarchiser les impératifs business en fonction de la stratégie commerciale. Faire ce recensement aide à moderniser les applications afin de créer immédiatement de la valeur métier. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les nouvelles fonctionnalités contribuant à l’émergence de solutions centrées sur le client. Cela permet de renforcer la croissance du chiffre d'affaires, sans compromettre l'innovation technologique.

Un client de l’assurance, par exemple, a identifié comme un enjeu métier critique le traitement des demandes d'indemnisation. Il a alors souhaité moderniser ses applications existantes pour mettre en place une traitement innovant des demandes d'indemnisation au titre des assurances accident ou santé, permettant l’ajustement en temps réel de la prise en charge des nouveaux clients de grands comptes acquis en ligne. En collaboration avec le client, nous avons modernisé les applications liées au traitement des demandes de remboursement afin d'ajouter les accidents et les hospitalisations dans la liste des événements couverts par l’assureur. Nous avons dématérialisé des services avec des fonctions comme le paiement à la course, l'inscription simplifiée sur internet et le paiement des demandes de remboursement.

Cela a permis de réduire le temps de traitement de cinq jours à trois minutes, et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. L’assureur a ainsi pu traiter 50 % de demandes d'indemnisation en plus concernant des voyages et des biens immobiliers de nouveaux clients acquis par l'intermédiaire de partenaires.



2 Mettre en perspectives enjeux business et technologiques lors du processus de rationalisation du portefeuille d'applications

La rationalisation du portefeuille d'applications (Application Portfiolio Rationalization, APR) implique de procéder à une catégorisation des applications et à leur rationalisation selon des méthodes telles que : contenir-maintenir-investir (CMI) et 6R Analysis (réhéberger, changer de plateforme, remanier, réécrire, conserver et retirer). C’est une étape clé pour décider de la manière dont vont être intégrées les applications à l'infrastructure cloud.

Les stratégies CMI et 6R sont complémentaires. Il y a les applications que vous souhaitez « contenir » avec un investissement minimal prévu pour le support, l'amélioration et la mise à jour. Celles que vous souhaitez « maintenir » qui requièrent un support important avec de gros volume de tickets ainsi que des mises à niveau et des améliorations majeures. Enfin, les applications dans lesquelles vous souhaitez « investir » sont celles qui sont stratégiques et sources de revenus ; vous devriez alors considérer leur ré-écriture ou leur réingénierie, sources d’avantages et de retours sur investissements tangibles. Ce sont ces applications qui peuvent devenir les moteurs de votre transition numérique ou celles qui généreront le plus de valeur.

3 Former vos collaborateurs aux nouvelles technologies ; adopter les méthodologies Agile/DevOps et transformer les méthodes de travail

Les technologies comme le cloud et les microservices, associées à des méthodes Agile, DevOps et Lean Startup donnent à vos collaborateurs les moyens d’adopter de nouvelles méthodes de travail. Le passage au cloud et le développement cloud natif nécessitent d'investir dans des équipes très qualifiées. La modernisation des applications consiste à mettre à jour votre portefeuille pour déployer de nouvelles versions plus fréquemment et plus rapidement avec des outils DevOps et des méthodes de livraison continue. Pour ce faire, les collaborateurs doivent adopter de nouvelles méthodes de travail basées sur les principes de la méthodologie Agile, ainsi que les techniques et la culture du DevOps.

Nous avons aidé un client du secteur des télécommunications à développer des expériences client inédites en adoptant de nouvelles méthodes de travail et en mettant en place des solutions conçues pour le cloud. En plus de proposer un modèle Agile personnalisé en accord avec la vision du client, nous avons permis à ses collaborateurs de travailler différemment en fonction de la livraison anticipée d'un produit minimum viable, grâce à une approche itérative axée sur la création de valeur et les pratiques d'ingénierie Lean et Agile. Cette approche aurait permis d'économiser plus de 10 millions de dollars par an. La capacité de traitement des commandes a été multipliée par vingt, ce qui a permis d'améliorer l'expérience client et de faciliter l'accès à tous les produits disponibles sur les différents canaux de l’entreprise.



4 Définir et mettre en place une culture de l’ingénierie basée sur l’expertise logicielle

Investissez dans les compétences en ingénierie de vos collaborateurs et cultivez un bon état d'esprit au sein de vos équipes projet. Pour réussir la modernisation de vos applications, l'architecture, le design et le codage doivent être indépendants des fournisseurs, maintenir des normes ouvertes et respecter les conditions de sécurité. Fixez des indicateurs clés de performance (KPI) et des objectifs informatiques.

Les initiatives de modernisation des applications peuvent durer plusieurs années, et leur réussite dépend aussi de la mise en place d’une culture de l’ingénierie qui valorise la modernisation de pans de la chaîne de valeur plutôt que celle d’applications spécifiques. De plus, les équipes projets doivent être expertes en logiciel, soit le comprendre et le maîtriser, en adoptant des pratiques de programmation extrêmes, telles que le réusinage, le développement piloté par les tests, l'intégration/la livraison continue et les principes du développement cloud natif.



5 Rationaliser les processus pour éliminer les redondances et investir dans de nouvelles fonctionnalités

Moderniser ses applications est l'occasion d'éliminer les redondances et d'investir dans de nouvelles fonctionnalités basées sur une approche centrée sur l'humain . Optez pour un processus ou une approche systématique qui vous permettra d'identifier et de supprimer les fonctionnalités redondantes dès le début. Ce principe a pour avantage d'optimiser les efforts de modernisation vers de nouvelles fonctionnalités et des expériences utilisateur plus significatives, entraînant une augmentation durable de la valeur des portefeuilles d'applications.

Une entreprise spécialisée dans l’assurance vie et les produits d’épargne-retraite souhaitait moderniser son système d'impression. Ce système reposait sur plusieurs processus manuels. Nous avons choisi d'éliminer les tâches redondantes et de consolider la solution d'impression et les différents modèles déployés dans les filiales. Par ailleurs, nous avons identifié de nouvelles fonctionnalités liées à la réimpression et au traitement. Notre approche a permis de réduire les coûts de maintenance, d'uniformiser les formulaires et les modèles, de réduire les efforts de création des formulaires et des modèles, d'automatiser les cycles d'impression et de diminuer les interventions manuelles. Résultat : jusqu’à 20 % d’amélioration des performances et un déploiement des nouveaux produits 50 % plus rapide.

6 Définir les valeurs minimales et indicateurs de performances (KPI) pour mesurer les résultats

Moderniser ses applications signifie d’investir dans de nombreux domaines de l’entreprise : une main-d’œuvre plus qualifiée et formée, un nouveau business model, un état des lieux des applications et une adaptation du code utilisé dans les nouvelles plateformes. Pour mesurer les résultats concrets de ces initiatives au niveau de l’infrastructure IT, il faut regarder les performances obtenues suite aux efforts de modernisation. De plus, les indicateurs de performances doivent être en accord avec les objectifs fixés par la stratégie digitale de l'entreprise. Par exemple, il peut être pertinent de monitorer le nombre d'utilisateurs actifs, les différents segments utilisateurs, les données géographiques, l'impact sur le chiffre d'affaires, le taux de satisfaction client, l'évolutivité et la disponibilité.

Chaque défi qui a entraîné la nécessité de moderniser les applications doit être associé à des objectifs clairs et mesurables. Cela permet d’établir un rapport coûts-bénéfices, de contrôler le suivi des objectifs et de revoir la stratégie rapidement si les résultats ne sont pas au rendez-vous.



7 Définir une courbe de maturité pour mesurer et améliorer les initiatives

L'un des principes clés de la modernisation des applications consiste à définir un ‘parcours de maturité’ ou une voie d’évolution pour mesurer l’impact des initiatives visant à la modernisation des données. Cela permet de déterminer si les programmes de modernisation sont en adéquation avec la stratégie digitale globale et la soutiennent. Par exemple, un programme peut commencer par aborder les problématiques spécifiques à une équipe métier ; puis résoudre dans le même temps des problématiques plus larges, observées au niveau organisationnel ; permettre à l'organisation de pénétrer de nouveaux marchés ; et enfin, favoriser le lancement de nouveaux modèles économiques.

Définir une courbe de maturité permet d'identifier de nouvelles opportunités et de maximiser le retour sur investissement des programmes de modernisation.



8 Moderniser les données

La modernisation des données implique de mettre à jour leur architecture et de s’assurer de leur sécurité, mais aussi de repenser le schéma de données tout en éliminant les doublons. A cela s’ajoute également les problématiques liées à la qualité des données et à leur performance. Cette modernisation crée une base solide qui facilite l'analyse des données et conduit à une meilleure compréhension et analyse de l'activité business.

L'un de nos clients, une agence digitale internationale, rencontrait de nombreuses difficultés avec sa plateforme d'engagement client, la poussant à choisir la personnalisation. Cette approche allongeait les délais de lancement des nouveaux produits et ne permettait pas la prise en charge des cas d’usage en temps réel ni l'ajout de clients issus de nouveaux secteurs industriels.

Pour répondre à cette problématique, nous avons construit une plateforme qui offrait une vision à 360 degrés des clients pour leur fournir des services personnalisés en temps réel. Cette plateforme SaaS utilise une architecture moderne, à la fois mutualisée, sécurisée, très évolutive et performante, configurable et simple à utiliser. Résultat : des délais de commercialisation réduits et des capacités de déploiement et d'intégration DevOps continus.

9 Passer de systèmes d'enregistrement à des systèmes d'engagement ou basés sur la compréhension et créer des opportunités de lancement de nouveaux modèles d'affaires

Les initiatives visant à la modernisation des applications permettent d'identifier les systèmes d'enregistrement susceptibles de devenir des systèmes d'engagement. Par ailleurs, une application faisant partie du système d’engagement peut se transformer potentiellement en une application ou un produit du système d’insight. Cela permet de débloquer toute la valeur business potentielle.

Nous avons transformé le système d'enregistrement d'un de nos clients du secteur de la santé en un système d'engagement afin d'obtenir un produit digital. L'objectif était de fournir aux patients les meilleurs soins possibles, tant au niveau national qu'international – facilement et à moindre coût – par des médecins de confiance. Nous avons collaboré avec notre client pour créer cet écosystème de produits, une application mobile avec des données et des composants serveur dans les systèmes back-end. L'application aurait permis d'éviter 76 % de soins supplémentaires, de réduire les consultations de deux heures et demie en moyenne, et d'améliorer les notations des médecins.



10 Identifier les lacunes et créer de nouveaux produits numériques

Les capacités métier correspondent à des flux de valeur. Il en découle un flux business de bout en bout, porté par une ou plusieurs applications s'alignant dans une séquence et bénéficiant aux différentes parties prenantes. La cartographie des capacités métier permet d'identifier les applications redondantes, ainsi que les lacunes qui nécessitent de créer de nouveaux produits digitaux pour optimiser et renforcer la création de valeur. La modernisation des applications ne se limite pas à la mise à jour des applications existantes ; elle doit également se concentrer sur l'identification des lacunes qui pourraient donner lieu à de nouveaux produits digitaux incontournables, voire à de nouveaux modèles économiques.

Pour plus d'informations, consultez notre livre blanc « 10 Application Modernization Principles that Enhance the Digital Journey » ou visitez la page Digital Engineering de notre site.