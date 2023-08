A propos de l'événement

Découvrez comment répondre à de nouveaux usages avec des nouveaux services à l’heure des paiements instantanés et à l’aube de la réglementation DSP3 … La Plateformisation ou « Bank-as-a-Service » renforce plus que jamais le rôle d’agrégateur et tiers de confiance.



De l’Open Banking à l’Open Finance, le secteur bancaire accélère sa modernisation avec la transformation structurelle des plateformes de Core Banking. Tout l’enjeu des banques est de réduire les temps de commercialisation (« time-to-market ») et les coûts associés (« total cost of ownership », TCO), étendre leur portefeuille de services en renforçant leur écosystème de partenaires (dont les Fintechs) et ainsi gagner en compétitivité.

Dans le cadre de ce webinar, Cognizant et FIS Global échangeront et, nous l’espérons susciteront questions et réflexions, sur la base des thèmes suivants :

Tendances récentes : de l’Open Banking à l’Open Finance

« Casser » les monolithes : Avantages des programmes de désagrégation des Core Banking en différentes plate-formes agiles

Ce que les banques peuvent et doivent attendre de la modernisation de leurs systèmes de « Core Banking »

Date : 28 septembre 2023, 15h-16h

Evénement digital