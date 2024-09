Slack & Neuro AI : le duo gagnant ! (The Slack & Neuro AI Strategy) Découvrez comment Cognizant et Salesforce prévoient de mettre à profit Slack afin de proposer une nouvelle façon de travailler aux consultants et commerciaux grâce à Slack AI et Neuro AI. Mardi 17 septembre - 8h30 - 8h50 - Moscone North, LL, Campground, Theater 2 Plus d’informations

Data & AI : Maximisez vos investissements (Maximize investments while evolving to a future of data & AI) Des leaders de l’industrie expliqueront comment ils améliorent le ROI de leur plateforme Salesforce en intégrant la data et l’IA, ouvrant la voie à des analyses avancées et à une prise de décision plus intelligente dans un environnement numérique en constante évolution. Mardi 17 septembre - 16h15 - 17h00 - Metreon AMC | L2 | Theater 7 Plus d’informations

Data Cloud & Tableau : Exploitez vos données non-structurées (Drive business growth from unstructured data) Découvrez comment renforcer votre croissance et votre fidélisation client en transformant vos données non structurées avec Data Cloud et Tableau Mercredi 18 septembre - 10h00 – 10h20 - Moscone North | LL | Campground Theater 1 Plus d’informations

Data Cloud : Adoptez-le dans toute votre organisation (Embrace Data Cloud as a Global Enterprise) Bénéficiez de nos retours d’expériences pour comprendre comment implémenter Data Cloud au sein de votre entreprise, de la décision d'achat à la gestion du changement. L’occasion d’évaluer l’impact de cette solution sur l’expérience client. Mercredi 18 septembre – 16h00 – 16h45 - Metreon AMC | L2 | Theater 9 Plus d’informations