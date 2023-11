Les enjeux de conformité et de réputation favorisent la durabilité en France

Comme dans de nombreux pays européens, l'évolution de la durabilité au sein des entreprises françaises se fait au rythme des réglementations de l'UE. La Corporate Sustainability Report Directive (CSRD), entrée en vigueur cette année, systématise la publication de rapports de durabilité pour l'exercice 2024, ainsi que les audits indépendants de ces rapports. Proposée en 2022 et non encore finalisée, la Coprorate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), quant à elle, imposerait aux entreprises de prouver leurs efforts en matière de protection de l'environnement et des droits de l'Homme tout au long de leur chaîne de valeur.

Selon notre récente étude menée auprès de 3 000 cadres, dont 195 en France, la pression pour se conformer à ces réglementations se traduit par une accélération du rythme des investissements durables. Cette étude réalisée en partenariat avec Oxford Economics révèle que les budgets consacrés à la durabilité devraient augmenter en moyenne de 10,4 % par an entre 2022 et 2025.

L'augmentation des dépenses sera non seulement nécessaire pour mesurer les impacts sociaux et environnementaux et en rendre compte, mais aussi pour développer des produits liés à la durabilité. Il s'agit d'introduire la durabilité dans les cadres de gestion des risques et d'améliorer la gouvernance d'entreprise afin qu'elle soit intégrée dans toutes les fonctions et activités de l'entreprise.

Outre les réglementations, les enjeux de réputation des entreprises et d'attractivité auprès des investisseurs sont d'autres moteurs de durabilité. En France, le secteur bancaire et financier a été le premier touché par ces questions. Sa réponse a ainsi précédé l'entrée en vigueur de la réglementation européenne.

Pour les banques françaises, la durabilité est un facteur de différenciation et de gain de parts de marché grâce à des pratiques innovantes en matière de prêts et d'investissements, comme les obligations et prêts verts. Elles devancent ainsi d'autres secteurs lorsqu'il s'agit de mettre les technologies (comme le cloud, l'analytique, l'IA et l'automatisation intelligente) au service de projets durables. Notre étude montre une utilisation de ces technologies relativement faible, mais appelée à s'intensifier, car le respect des nouvelles réglementations très strictes nécessitera plus que des efforts manuels.

Voici cinq conseils clés pour intégrer la durabilité au cœur de vos activités, tout en améliorant votre compétitivité et en vous assurant la conformité aux réglementations européennes.

1. Booster ses investissements durables pour atteindre son plein potentiel