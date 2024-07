Ces « petites victoires » sont précisément les cas d’usages emblématiques qui démontrent discrètement le pouvoir de l’IA : elles permettent aux départements IT de s’éloigner des environnements mainframe et de réduire leurs coûts de service. Et si leurs gains semblent mineurs par rapport au potentiel attendu de la gen AI sur les métiers et le business, ces applications n’en restent pas moins indispensables pour apprendre à manipuler les outils et les méthodologies qui entourent cette technologie.

La seconde vague : innovation des approches servicielles et optimisation des métiers

En parallèle de ces premières expérimentations, certaines entreprises plus audacieuses ou plus matures sortent du département IT pour aller investiguer les applications commerciales et opérationnelles de la gen AI. Cependant cette transition vers les métiers s’annonce complexe pour la grande majorité des entreprises – le principal écueil à dépasser étant celui de l’imprévisibilité réglementaire – ce qui explique que notre feuille de route n’envisage pas d’adoption généralisée avant 2026.

À cette date, nos projections estiment que 31 % des entreprises auront déployé au moins un cas d’usage d’IA générative, et des modèles opérationnels et commerciaux en profonde évolution. Parmi les cas d’usage que nous observons d’ores et déjà dans cette direction, nous pouvons citer les projets suivants :

Un chatbot de nouvelle génération lancé par une multinationale du retail. Ce client issu du secteur des biens des consommation a conçu un chatbot enrichi par l’IA qui s’avère 100 fois plus cohérent que les chatbots traditionnels et qui s’intègre plus facilement dans une interaction humaine. Le résultat : un taux de 99 % de requêtes résolues sans intervention d’un agent externe, avec à la clé une hausse de 5 % du revenu généré au sein du service client.

Un traitement optimisé des feedbacks client pour une banque coopérative de l'Union Européenne. Ici, l'objectif était d'assurer une optimisation des remontées d'avis clients et d'assurer le suivi jusqu'à la résolution des problèmes. La banque s'est appuyée sur un modèle d'analytique enrichi par l'IA générative, ce qui contribue aujourd'hui à l'amélioration de l'expérience client.

Un professionnel de santé virtuel pour conseiller les patients au sein du ministère de la Santé des Émirats Arabes Unis. En apportant une information médicale pertinente au grand public (lors des tests effectués sur le modèle d'IA, celui-ci atteignait 98 % d'exactitude clinique), le ministère a ainsi pu optimiser et transformer la première étape du parcours de soins.

La troisième vague : vers un big bang du monde du travail

D’après nos projections, autour de 2030, l’IA générative devrait atteindre un taux d’adoption proche de 46 %. Cette démocratisation progressive s’appuierait principalement sur l’accroissement du niveau de confiance des utilisateurs et des entreprises, lié à la fiabilité et la robustesse des modèles. À ce stade, on peut imaginer que les cas d’usage seront désormais répandus (en matière de métiers comme de secteurs) et que l’impact de cette technologie sur la prise de décision et les stratégies d’entreprise ne sera plus à démontrer.

Il sera alors temps pour les entreprises d’explorer la troisième vague de cette transformation : une intégration de l’IA dans la collaboration et le monde du travail. Un chantier plus prospectif qui devrait modifier durablement les modèles d’organisation.

Dans cette optique, il est vraisemblable de penser que l’IA générative, à travers les trois vagues de transformations décrites plus haut, aura un impact considérable sur le monde économique tel que nous le connaissons en 2024 : l’ampleur de ce chamboulement dépendra essentiellement du taux d’adoption et de la rapidité d’acculturation des équipes aux nouvelles pratiques insufflés par l’IA. Les études que Cognizant a menées avec l’institut Oxford Economics établissent à 90 % le taux d’emplois impactés au minimum à 5 % de leurs missions par l’IA générative. Cela témoigne de l’ampleur du défi qui s’annonce pour les générations à venir au sein de la population active…

Comment s’y préparer ?

Pour cette raison, il semble indispensable d’investir dans des compétences et des talents dès maintenant. Chez Cognizant, nous accompagnons les plus grandes marques internationales sur les différentes phases de cette transformation à travers du conseil, de l’ingénierie (pour moderniser les infrastructures et pratiques), et une approche orientée « plateforme » pour déployer l’IA générative à l’échelle. Mais notre expertise vise également le développement des compétences : nous avons ainsi développé l’assistant Bluebolt Gen AI pour permettre à nos équipes de proposer de nouvelles idées capables d’aider les clients sur le terrain. Cette approche bottom-up vise à créer des solutions innovantes ancrées dans les réalités et besoins des entreprises accompagnées.

Enfin, le partenariat mené avec Microsoft nous permet d’investir massivement dans la technologie, le développement et l’approche écosystémique de l’IA.

L’ère de l’IA commence donc à peine et ses vagues successives promettent d’être à la fois passionnantes, exigeantes et surprenantes dans leurs résultats. Pour les acteurs économiques qui visent la croissance et n’ont pas peur de s’ouvrir au monde de demain, c’est un voyage qu’il est nécessaire d’entreprendre dès à présent.

Article traduit et localisé à partir des articles en anglais How do leading businesses leverage generative AI? et Case studies: Generative AI in action at leading companies écrits par Mats Johard, Country Manager pour Cognizant Sweden.