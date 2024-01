L’opinion générale sur l’IA, et plus particulièrement sur l’IA générative, est partagée entre un optimisme sans limite face à ses promesses et un pessimisme grandissant sur son contrôle et son utilité. Pourtant, l’IA est, aujourd’hui, l’outil le plus puissant dont nous disposons pour résoudre les plus gros défis de notre époque.

Utilisé de manière responsable et éthique, comme un co-pilote, l’IA peut nous aider à prendre des décisions bien au-delà du prisme étroit de l’expérience humaine, vers des résultats qui répondent aux besoins des entreprises, des sociétés et de l’humanité dans son ensemble.

Un exemple concret est celui de l’économie bleue.

La surexploitation et le changement climatique a durement impacté les ressources naturelles vitales que sont les océans. Mais les impératifs économiques rendent compliqués la mise en place de mesures de sauvegarde. C’est ici que rentre en jeu l’économie bleue. Composée de la Blue Food, Blue Energy, Blue Transportation, Blue Carbon et Blue Life, l’économie bleue représente 1 500 milliards de dollars de l’économie mondiale annuelle, selon la Banque mondiale, et devraient apporter une valeur de 4 000 à 6 000 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030.

L’intelligence artificielle a un rôle essentiel à jouer dans la durabilité de cette économie que ce soit pour la surveillance des écosystèmes marins, le développement de modèles climatiques sur les océans ou encore l’optimisation des transports maritimes pour réduire la consommation de carburant et minimiser les émissions des navires.

Chez Cognizant, nous avons développé une approche appelée « Cognizant Ocean ». Cette approche globale de la gestion et de la protection des ressources océaniques englobe tous les aspects de l’économie bleue, de l’aquaculture et du transport maritime à l’énergie et au captage du carbone.

Grâce à des technologies avancées et à un solide écosystème de partenaires, nous recueillons, analysons et appliquons des informations basées sur les données pour améliorer considérablement la santé et le bien-être des océans de notre planète, ainsi que la vie et les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent.

Pour en savoir plus, visitez notre page dédiée à l’économie bleue.