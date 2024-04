6) Établir des garde-fous innovants en matière de sécurité

L’IA générative soulève des questionnements inédits en matière de sécurité et de conformité réglementaire. Parmi ceux-ci : « Qui détient la propriété des contenus produits par les modèles d’IA ? », « Quel suivi appliquer sur les données d’entraînement utilisées ? », « Quels accès et quels contrôles peut-on mettre en place pour assurer une utilisation sûre, sécurisée et éthique de cette technologie ? »

Malheureusement, aucune réponse claire n’émerge pour l’instant, et la conclusion n’est certainement pas de suspendre l’utilisation de l’IA générative, ou de réduire son champ d’action.

Puisque les cadres sécuritaires et réglementaires actuels ne permettent pas de répondre à ces enjeux, il importe que les entreprises développent leurs propres politiques et procédures pour établir des garde-fous, souvent en lien avec un partenaire technologique. Elles peuvent aussi atténuer les risques en se concentrant en première intention sur les applications internes qui seront plus faciles à contrôler et suivre. Et pour finir, le plus pertinent pour elle sera probablement de s’adjoindre les services d’un fournisseurs tech expérimenté (de type « hyperscaler »), pourvu que celui-ci présente des références de haut niveau en matière de préservation de la sécurité et de la confidentialité.