2) La défiance des consommateurs

De nombreux consommateurs font part de leurs inquiétudes au sujet du contenu généré par l’IA, qu’il s’agisse de sa confidentialité, de sa sécurité ou de l’utilisation éthique qui en est faite. Dans une étude que nous avons conduite au sujet de la confiance du consommateur, seul un tiers des consommateurs américains déclaraient se fier à l’IA générative, une hostilité nourrie principalement par trois préoccupations : l’incertitude autour du fonctionnement de cette technologie, la crainte d’impacts sociétaux majeurs et une aversion au risque économique. Or, la confiance du consommateur étant essentielle à l’optimisation des stratégies d’IA générative, il est impératif de le rassurer rapidement et de prouver les bénéfices d’une telle technologie.

3) Des solutions d’IA qui semblent encore immatures

Malgré des progrès importants, de nombreux modèles d’IA rencontrent encore des problèmes d’instabilité, d’inexactitude et de manque de scalabilité. S’ils sont capables d’apporter des résultats phénoménaux quand ils sont cantonnés à un périmètre précis, ils ont encore du mal à délivrer leur promesse quand on les expérimente sur d’autres environnements contextuels – la conséquence étant d’ailleurs bien souvent le recours in extremis à une contribution humaine pour garantir la qualité et la pertinence du modèle.

Au-delà de cette problématique, c’est la question de l’intégration des modèles dans les opérations business existantes qui se pose de manière accrue avec l’IA générative : complexe, consommatrice en temps et en ressources humaines, elle reste encore une barrière importante à l’objectif initial de productivité. Dans cette optique, le chemin vers la maturité IA requiert probablement davantage de recherche et développement, tout comme l’élaboration de bonnes pratiques pour déployer et intégrer au mieux les modèles.

Trois champs d’actions à travailler dès aujourd’hui

Le défi pour les entreprises désormais reste donc de maximiser les facteurs clés de succès de la stratégie de gen AI tout en surmontant les obstacles que nous avons cités.

Plus concrètement, voici trois champs d’actions business sur lesquels les entreprises peuvent dès à présent travailler pour obtenir des résultats rapides.

Une nouvelle stratégie RH : Les talents restent le principal point de congestion dans le déploiement de l’IA générative et les entreprises ne cessent de pointer les défis liés à la rémunération et à la disponibilité des personnes qualifiées sur le marché du travail. Face aux enjeux de l’IA générative, elles se sentent souvent en retard dans leur stratégie de développement des talents : si 54 % des sondés de notre étude envisagent des programmes de montée en compétences pour des collaborateurs identifiés sur des fonctions précises, ils ne sont que 25 % à prévoir des programmes transversaux, à l’échelle globale de l’entreprise.

Pour créer un programme de formation réellement efficace, nous conseillons aux entreprises d’entamer une étude précise des impacts de la technologie sur l’ensemble des postes de leur organisation (c’est-à-dire sur l’ensemble des tâches, missions et compétences de leurs équipes) afin de concevoir une stratégie RH qui prendra en compte la grande majorité de leur vivier interne.

Une démarche proactive auprès du consommateur : En matière d’IA générative, le premier engagement auprès des consommateurs reste celui de l’éthique, impliquant de facto des règles de déploiement les plus claires possibles. Mais, au-delà de ce premier cap, les entreprises doivent également entrer dans un exercice de communication, en échangeant de manière transparente sur la finalité de leur usage IA, sur les données utilisées pour entraîner les modèles (et celles mobilisées pour générer les contenus délivrés), et sur les garde-fous mis en place pour limiter les impacts négatifs.

En interne, cette démarche responsable doit également s’incarner dans des protocoles de prudence en matière d’expérimentation, afin de minimiser les conséquences néfastes en cas de résultats négatifs (ou d’en inverser rapidement les effets) : c’est à cette seule condition que les innovations pourront être considérées viables pour une utilisation commerciale. Cette approche mesurée, « pas à pas », permettra alors aux entreprises de bénéficier de retours utilisateurs et d’affiner leurs propositions en conséquence, ce qui, dans un dialogue vertueux avec le consommateur, générera immanquablement une meilleure perception de la technologie.

Une mise à niveau technologique et opérationnelle : Pour l’instant, le déploiement de l’IA générative est encore freiné par une certaine immaturité des solutions sur le marché. Mais ce retard pourrait être rapidement comblé, au rythme des lancements successifs, avec une véritable menace sur la compétitivité des entreprises qui auront trop attendu. Pour cette raison, nous recommandons d’anticiper dès à présent sur cette phase d’accélération et d’identifier les chantiers de modernisation qui pourraient être conduits au niveau de l’infrastructure IT ou des process opérationnels afin d’être en mesure d’accueillir rapidement ces nouvelles solutions.

Ainsi, parmi nos sondés, la plupart se montraient sceptiques sur la capacité de leur infrastructure technologique à absorber les changements induits par l’IA générative : ils n’étaient qu’un tiers à qualifier leur infrastructure tech de « mature ».

Parmi les briques à analyser, nous recommandons aux décideurs informatiques de vérifier que leurs systèmes de cloud computing et leurs solutions de stockage de données haute performance sont capables de supporter les charges induites par l’IA. Des protocoles robustes de gouvernance de données devront également être élaborés pour s’assurer de l’accessibilité et de la qualité des données, et pour tirer le meilleur parti des outils et plateformes qui utiliseraient l’IA. L’enjeu de la fluidité est au cœur de l’architecture et du déploiement.

Au-delà des problématiques liées à l’infrastructure, les sondés ont également exprimé des préoccupations sur l’immaturité de leurs process d’agilité opérationnelle. C’est le cas de nombreuses entreprises qui n’ont pas encore adopté des méthodologies Agile de type MLOps – lesquelles leur permettraient pourtant de mettre en place un développement itératif et des process d’amélioration continue. Il est crucial qu’elles passent ce cap et qu’elles accélèrent sur la collaboration transversale afin que l’intégration de la technologie s’opère de la manière la plus fluide possible entre les différents services et les différents métiers.

Se préparer, pays par pays

La course contre la montre est donc engagée et, si les entreprises se montrent globalement enthousiastes face aux défis à relever, elles n’en sont pas moins conscientes des enjeux et des risques représentés. Pour avancer de manière éclairée et prendre les meilleures décisions au fil de l’eau, elles doivent dès à présent identifier les moteurs et les freins qui pourraient infléchir l’issue de leur stratégie de gen AI.

Pour les accompagner de manière spécifique sur leurs territoires et leurs problématiques locales, nous leur proposerons dans les prochains mois des rapports dédiés à l’accélération de l’IA générative dans treize pays et régions du monde, au sein desquels les décideurs pourront découvrir :

Les facteurs locaux et régionaux qui peuvent freiner ou accélérer le rythme du déploiement de la gen AI.

qui peuvent freiner ou accélérer le rythme du déploiement de la gen AI. Les niveaux d’engagement budgétaire des entreprises sur l’IA générative, en fonction de leur situation géographique.

des entreprises sur l’IA générative, en fonction de leur situation géographique. L’horizon temporel que les entreprises fixent pour constater les premières retombées de l’IA générative.

que les entreprises fixent pour constater les premières retombées de l’IA générative. Le niveau de maturité des entreprises dans leur pays ou leur région face au déploiement imminent de cette technologie.

ou leur région face au déploiement imminent de cette technologie. Les contrastes importants entre secteurs concernant les cas d’usage.

concernant les cas d’usage. Les stratégies les plus répandues pour accompagner l’utilisation de l’IA.

Par-dessus tout, ce sera l’occasion de revenir sur les stratégies mises en place par les entreprises pour capitaliser au mieux sur les moteurs de l’IA générative et pour contourner les obstacles évoqués dans cet article. L’accélération de l’IA n’est pas un mantra prophétique, c’est un phénomène déjà à l’œuvre qu’il importe d’anticiper et d’accompagner au mieux ; seule une feuille de route transversale et proactive pourra permettre aux acteurs économiques de tirer tout le potentiel de cette révolution à venir.

Article traduit et localisé à partir de l'article en anglais, Global gen AI momentum: accelerators, inhibitors and a new focus on productivity, écrit par Ravi Kumar S, CEO de Cognizant.