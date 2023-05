Que sont les espaces intelligents ?

Les espaces intelligents (smart spaces en anglais), également appelés lieux connectés, sont des emplacements physiques équipés de capteurs en réseau pour fournir aux propriétaires, aux occupants et aux gestionnaires de plus en plus d'informations sur l'état de ces emplacements et leur utilisation. Les emplacements peuvent aller d'un bâtiment avec des capteurs de température et de mouvement en réseau à un véhicule qui signale en permanence sa localisation, ses performances et ses besoins d'entretien.

Quels sont les avantages des espaces intelligents ?

Avantages environnementaux et réduction des coûts : les espaces intelligents réduisent les dépenses d'énergie grâce à l'ajustement en temps réel du chauffage, de la climatisation et de l'éclairage en fonction des changements météorologiques et de l'occupation du bâtiment. Parce qu'ils peuvent être contrôlés et réglés à distance, les espaces intelligents réduisent l'empreinte carbone tout en permettant de réaliser des économies. Réduction des risques : les capacités de surveillance et de contrôle à distance des espaces intelligents permettent aux superviseurs de détecter rapidement les problèmes et souvent de les éviter. Une alerte précoce en cas de problèmes de chauffage, de plomberie ou d'autres infrastructures peut réduire les réparations coûteuses et les désagréments pour les occupants. Une expérience plus sûre et plus intelligente pour le travail et les loisirs : les espaces intelligents utilisant des systèmes de surveillance et de sécurité améliorent l'expérience des occupants en offrant un lieu plus sûr et mieux protégé pour vivre et travailler. Les espaces intelligents offrent également une certaine commodité grâce à des capteurs qui signalent la disponibilité (par exemple) d'une laverie ou d'un équipement d'exercice.

Pour en savoir plus sur les espaces intelligents, lisez les contenus ci-dessous.