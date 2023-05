Qu'est-ce qu'un centre d'assistance ?

Un centre d'assistance (ou service desk en anglais) est le point de contact pour la résolution des problèmes entre un fournisseur de services informatiques et ses utilisateurs. Les centres d'assistance peuvent gérer les incidents informatiques quotidiens, les perturbations (telles que les pannes), ainsi que les changements planifiés et non planifiés au service. Un centre d'assistance utilise généralement un système de gestion de la charge de travail avec des « tickets », traitant à la fois les services d'assistance internes et ceux en contact avec les utilisateurs. Les centres d'assistance actuels utilisent généralement un logiciel basé sur le cloud (et même sur l'IA) pour gérer efficacement les charges de travail.

Quels sont les avantages d'un centre d'assistance ?

Les avantages d'un centre d'assistance bien géré, et en particulier s'il utilise un logiciel de gestion des tickets basé sur le cloud et/ou l'IA, comprennent :