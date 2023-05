Qu'est-ce que la gestion du cycle de vie des produits ?

La gestion du cycle de vie des produits (ou product lifecycle management, PLM, en anglais) est le processus de collecte, d'analyse et de partage des informations sur les produits, de leur conception à leur fabrication, vente, utilisation, réparation et élimination ou recyclage. Le PLM numérique étend la gamme de données au-delà de l'entreprise à l'intelligence sur la façon dont les clients utilisent un produit dans le monde réel.

Quels sont les avantages de la gestion du cycle de vie des produits ?

L'analyse et le partage des données PLM aident les fabricants à adapter rapidement leurs conceptions et à introduire de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins changeants du marché plus rapidement et à moindre coût que leurs concurrents. En ajoutant la voix du client aux données stockées dans les systèmes PLM, le PLM numérique permet de nouveaux modèles commerciaux, tels que la vente de données analytiques, pour aider les clients à mieux utiliser les produits.