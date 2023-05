Qu'est-ce que la cartographie des processus ?

La cartographie des processus est un outil permettant de documenter les opérations d'une entreprise, qu'il s'agisse d'un processus unique, d'un chantier (workstream) ou de processus de bout en bout. Il s'agit d'une composante essentielle des projets d'amélioration des processus d'une entreprise.

Quels sont les avantages de la cartographie des processus pour une entreprise ?

La cartographie des processus fournit une description précise du fonctionnement d'un processus d'entreprise ainsi que des étapes et des ressources nécessaires à son exécution. Documenter un processus unique aide une entreprise à comprendre les étapes et ressources clés d'un flux de travail spécifique. Documenter des processus de bout en bout offre une vision complète d'un environnement d'exploitation dans son intégralité, y compris des dépendances entre processus et services, afin que les conflits et inefficacités puissent être facilement résolus.