Qu'est-ce que l'innovation de processus ?

L'innovation de processus ou innovation de procédé consiste à utiliser des outils et technologies numériques pour réinventer les processus métiers avec des méthodes de travail améliorées, telles que l'automatisation des workflows et la création de workflows intelligents, afin de créer une entreprise plus orientée client.

Quels sont les avantages de l'innovation de processus pour une entreprise ?

Grâce à l'innovation de processus, une entreprise peut réévaluer et repenser ses processus pour qu'ils s'adaptent mieux aux besoins et aux souhaits de ses clients, et développer de nouvelles façons de concevoir et de livrer des produits et de servir ces clients. À son tour, l'innovation des processus permet d'optimiser des effectifs en alliant personnes et bots pour améliorer l'efficacité et l'engagement. L'innovation de processus peut également constituer un facteur de différenciation concurrentielle, en faisant en sorte que le fonctionnement de l'entreprise se distingue par un engagement, un service et une expérience supérieurs et uniques pour le client.