Qu'est-ce que l'automatisation des processus ?

L'automatisation des processus consiste à appliquer la robotique et l'automatisation intelligente aux processus métier pour remplacer les tâches répétitives manuelles et banales par des workflows automatisés hautement efficaces et intelligents.

Quels sont les avantages de l'automatisation des processus ?

En appliquant l'automatisation des processus, une entreprise peut travailler plus rapidement et plus intelligemment tout en réduisant ses coûts d'exploitation. Elle peut également repositionner et recentrer ses employés sur ce qui est le plus nécessaire, comme le travail à plus forte valeur ajoutée. En retour, les employés peuvent mieux servir les clients et stimuler la croissance, tandis que l'entreprise est mieux équipée pour faire face à la concurrence en utilisant de nouvelles capacités numériques et de nouveaux talents.