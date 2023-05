Analyses prédictives

Qu'est-ce que l'analyse prédictive ?

Les techniques d'analyse prédictive comprennent le machine learning, l'exploration de données et la modélisation statistique prédictive pour évaluer la probabilité de réalisation de choses sur la base de données historiques. Cela aide les entreprises à prévoir précisément les achats ou réactions des clients, ainsi que les opportunités de vente croisée et de vente incitative promotionnelle.. Plus précisément, les modèles prédictifs aident les entreprises à attirer, conserver et développer leurs clients les plus rentables, améliorant ainsi leurs opérations. Ils aident également les entreprises à prévoir les exigences futures des clients, les besoins de l'entreprise, les besoins en personnel et les améliorations des processus qu'elles doivent apporter à leurs opérations.

Quels sont les avantages de l'analyse prédictive ?

L'analyse prédictive peut aider à améliorer l'efficacité de la production et des opérations, à réduire les risques et la fraude, et à créer de meilleures expériences clients en cartographiant le parcours probable de vos clients et les points de contact attendus. Cela permet également de supprimer les conjectures en matière de prévisions et de gestion de la chaîne logistique, mais aussi d'aider les organisations à élaborer des plans marketing plus de précis, informés et fiables.