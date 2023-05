Qu'est-ce que l'intelligence opérationnelle ?

L'intelligence opérationnelle est un type d'analyse décisionnelle qui permet aux entreprises de générer une boucle de performance et de feedback, offrant aux décideurs une visibilité en temps réel sur les conclusions portant sur leur exploitation. Ces informations permettent aux décideurs d'agir sur les résultats et de voir immédiatement les résultats de ces actions. En surveillant les processus métiers, l'intelligence opérationnelle aide les entreprises à identifier les inefficacités ou les menaces et à prendre des décisions appropriées pour optimiser les processus métiers grâce à l'intelligence numérique.

Quels sont les avantages de l'intelligence opérationnelle pour une entreprise ?

Nous avons établi que l'intelligence opérationnelle fournit des informations en temps réel pour aider à prendre des décisions plus efficaces, fondées sur les données. Examinons quelques exemples spécifiques des avantages de l'intelligence opérationnelle dans différents domaines d'activité :

Ressources humaines : en identifiant la corrélation des événements et la surveillance des données en temps réel, l'intelligence opérationnelle aide les équipes RH à déterminer plus précisément les bons candidats avec les bonnes compétences pour le poste. Elle identifie également le sentiment des employés et les risques de départ d'un employé de grande valeur. Comptabilité et finances : L'intelligence opérationnelle aide les équipes comptables à mettre en œuvre des stratégies de « dépenses intelligentes » afin d'optimiser les processus d'approvisionnement ainsi que les plans et les politiques voyages d'entreprise. Ventes et marketing : grâce à des tableaux de bord spécifiques au secteur et à la possibilité d'analyser les tendances, l'intelligence opérationnelle peut informer les équipes de vente et de marketing sur les canaux qui auront le plus d'impact. Tous secteurs : dans tous les secteurs, l'intelligence opérationnelle peut utiliser ses capacités d'analyse multidimensionnelle pour éclairer les décisions des entreprise en matière de logistique, telles que l'achat ou la location d'un bâtiment, et d'exécution d'un service en interne ou avec un partenaire. Découverte de l'obsolescence : l'intelligence opérationnelle peut également identifier les contrats logiciels qui ne sont pas utilisés, identifier les fonctionnalités du nouvel équipement qui ne sont pas nécessaires et éliminer les licences en double, ce qui permet des économies de coûts et d'espace virtuel et physique.

De la surveillance de l'activité commerciale aux métadonnées et à l'analyse des causes profondes, l'intelligence opérationnelle donne aux entreprises des informations clés sur leur fonctionnement interne, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et plus sûres pour un impact maximal. Pour en savoir plus sur l'intelligence opérationnelle, consultez nos contenus ci-dessous.