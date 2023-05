Intelligence opérationnelle

Améliorez les processus Qu'il s'agisse d'améliorer les modèles de prévision ou d'optimiser la gestion des stocks, les capacités opérationnelles dépendent de la gestion et de l'optimisation des données. Cognizant Operations Intelligence allie les données, l'analytics et l'intelligence pour aider les entreprises à créer de la valeur pour leurs clients, à répondre rapidement aux conditions dynamiques du marché et à fonctionner de manière optimale. Cela aide les entreprises à améliorer leurs opérations métiers et technologiques au quotidien, en passant d'une approche réactive à une approche proactive.