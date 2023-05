Qu'est-ce qu'un tableau blanc en ligne ?

Un tableau blanc en ligne, également appelé tableau interactif, est un outil d'apprentissage qui offre via le web les avantages d'un tableau numérique traditionnel aux collègues à distance. Elle permet aux présentateurs d'expliquer des concepts et d'explorer des idées avec leurs collègues en temps réel sur internet, généralement via une application de visioconférence (comme Webex, Zoom, Teams, etc.).

Quels sont les avantages d'un tableau blanc en ligne ?

Les tableaux numériques en ligne sont devenus des outils essentiels pour les entreprises et les établissements universitaires. Ils améliorent l'efficacité, le confort, l'engagement et la performance. Parmi les principaux avantages de cet outil, citons :