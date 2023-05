Qu'est-ce qu'une expérience client omnicanale ?

Une expérience client (CX) omnicanale est une approche multicanale (physique, ordinateur, mobile, etc.) du marketing, des ventes et du service client qui crée une expérience client intégrée et fluide. Elle garantit la cohésion entre des fonctions comme la communication, la distribution et la promotion.

Quels sont les avantages d'une expérience client omnicanale ?

La création d'une CX omnicanale présente de nombreux avantages pour une organisation, notamment :