Qu'est-ce que la surveillance des installations pétrolières et gazières ?

Les sites pétroliers et gaziers utilisent beaucoup d'équipements coûteux qui fonctionnent à distance, notamment des emplacements sous-marins et des pipelines couvrant des centaines de kilomètres sur des terrains difficiles dans des endroits éloignés et des océans profonds. La surveillance des installations pétrolières et gazières permet aux propriétaires et aux opérateurs de surveiller ces actifs 24h sur 24. Elle comprend des alertes automatisées pour les avertir du développement d'une situation avant qu'elle ne se détériore.

Quels sont les avantages de la surveillance des installations pétrolières et gazières ?

Les derniers systèmes de surveillance des installations pétrolières et gazières s'appuient sur des technologies numériques telles que le cloud, les capteurs à distance, les drones et les alertes automatisées pour économiser du temps et de l'argent. En réduisant les frais de déplacement et de supervision, le personnel peut être plus productif.

Les cas d'utilisation et les avantages sont nombreux. Le renforcement de la sécurité représente un avantage important, souvent grâce à l'utilisation de caméras à vision nocturne et à détection de mouvement pour décourager le vol ou le vandalisme. De même, les systèmes de surveillance peuvent informer les opérateurs lorsque les gens sont sur place et leur indiquer ce que les sous-traitants font à tout moment. La sécurité est une autre considération. Comme les systèmes de surveillance peuvent communiquer avec des jauges sur des réservoirs, pompes et autres équipements, des situations potentiellement dangereuses peuvent être détectées automatiquement et évitées sans risque pour la santé humaine.