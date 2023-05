Qu'est-ce que le marketing du pétrole et du gaz ?

Le marketing pétrolier et gazier désigne les méthodes et processus utilisés par les entreprises du secteur de l'énergie pour développer la notoriété de leur organisation, établir leur marque et inciter les clients et les prospects à faire appel à elles. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises réorientent une grande partie de leur budget marketing vers des méthodes et stratégies digitales. Les activités aval, par exemple, dépendent fortement du marketing des produits pétroliers car leurs clients sont très hétérogènes, allant des grandes industries aux particuliers.

Quels sont les avantages du marketing pdu pétrole et du gaz ?

Grâce au marketing digital, les spécialistes marketing du secteur pétrolier et gazier peuvent suivre une approche intégrée pour améliorer la perception de l'entreprise sur différents canaux comme le web, les réseaux sociaux, les e-mails et canaux connexes. Ils peuvent susciter l'intérêt de leur public avec des messages automatisés et personnalisés répondant à des centres d'intérêt spécifiques et établir des relations avec les bons contacts de l'entreprise. Le segment aval du secteur opère, par exemple, par l'intermédiaire d'un vaste réseau de distributeurs, de revendeurs et de points de vente. Étant donné que de nombreuses entreprises pétrolières et gazières diversifient leurs activités, elles accordent de plus en plus d'importance au marketing, tout comme aux canaux de marketing non traditionnels innovants.

Les systèmes marketing intégrés peuvent également être utilisés pour attirer de nouveaux talents grâce à des communications automatisées en lien avec des événements. De telles pratiques marketing peuvent augmenter la productivité et l'engagement des employés. D'autres solutions marketing aident les entreprises du secteur de l'énergie à améliorer l'expérience client grâce à des programmes de fidélité intégrés, des paiements omnicanal, des chatbots et des systèmes de réalité virtuelle (VR).