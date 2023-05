Qu'est-ce que l'analytique pétrolière et gazière ?

L'analytique pétrolière et gazière (oilfield analytics en anglais) s'appuie sur les mêmes méthodes statistiques que celles utilisées dans d'autres secteurs pour identifier des modèles parmi des centaines de variables en constante évolution. Elle utilise de grandes quantités de données de terrain et fréquemment des algorithmes d'apprentissage automatique pour permettre l'analyse prédictive et les analyses big data que les opérateurs et les managers utilisent pour maximiser le rendement, accélérer l'innovation et réduire les risques.

Quels sont les avantages de l'analytique pétrolière et gazière pour une entreprise ?

Les progrès de l'automatisation des processus, de l'instrumentation à distance et de l'internet des objets (IoT) ont ouvert la voie à la transformation de l'industrie pétrolière et gazière, à l'instar des changements en cours dans le commerce de détail, l'industrie manufacturière et les services financiers. Avec des actifs et des effectifs partout, les producteurs d'énergie peuvent exploiter des capteurs distants et des analyses prédictives pour surveiller les opérations en temps réel en toute sécurité et optimiser la maintenance sur le terrain.

Pour les producteurs amont travaillant à l'étranger, les compagnies peuvent utiliser l'analytique avancée et des plateformes submersibles pour optimiser les paramètres de production et augmenter la production. Parallèlement, les entreprises intermédiaires (midstream) et en aval peuvent utiliser les données opérationnelles et l'analytique pour optimiser la production et les efforts de récupération des réserves, tout en favorisant la collaboration au sein de l'organisation.