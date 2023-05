Qu'est-ce qu'une plateforme IoT ?

Une plateforme IoT (d'internet des objets) est l'infrastructure et les applications nécessaires pour rassembler, stocker, analyser et fournir des informations à partir de données générées par des appareils connectés à internet. Cette plateforme unifiée, souvent hébergée sur un cloud public, centralise la collecte des données et facilite l'échange d'informations entre les applications.

Quels sont les avantages d'une plateforme IoT pour une entreprise ?

Une plateforme IoT réduit le délai de rentabilisation des solutions IoT en évitant à une entreprise de devoir choisir, mettre en œuvre, intégrer et prendre en charge sa propre plateforme IoT. En tirant parti d'une infrastructure IoT éprouvée basée sur le cloud, les entreprises peuvent se concentrer sur la conception d'applications et d'analyses qui créent de nouveaux marchés et confèrent un avantage concurrentiel durable.