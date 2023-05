Qu'est-ce que le cloud hybride ?

Le cloud hybride est un environnement informatique qui utilise une combinaison de services sur site, de cloud privé et de cloud public pour héberger les données et applications d'une organisation.

Les entreprises en cours de transformation numérique modifient la manière dont elles déploient leur infrastructure et leurs applications pour adopter une approche hybride basée sur le cloud, qui offre à la fois une meilleure agilité à l'entreprise et répond mieux à ses priorités en matière d'expérience client et d'avantage concurrentiel.

Quels sont les avantages du cloud hybride pour une entreprise ?

Le principal avantage du cloud hybride pour une entreprise est l'agilité opérationnelle qu'il procure. Il permet à une entreprise de s'adapter et changer rapidement de direction en déplaçant données et applications entre hébergement sur site, clouds privés et publics, selon les besoins. Il permet également une orchestration et une intégration transparentes et sécurisées des charges de travail sur plusieurs bases de déploiement cloud.

Une approche hybride basée sur le cloud peut jouer un rôle essentiel pour aider les entreprises à faire évoluer leurs applications existantes, à moderniser leurs plateformes de base et à créer une infrastructure informatique agile capable de prendre en charge les flux de travail et les processus futurs.

Quels sont les obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie de cloud hybride efficace ?

Voici quelques facteurs clés qui empêchent les entreprises de réaliser pleinement le potentiel de leurs projets de cloud hybride :