Qu'est-ce que la détection des fraudes ?

La détection des fraudes s'applique aux secteurs bancaire et financier, de l'assurance et de la santé, aux organismes gouvernementaux et aux forces de l'ordre, notamment. Des outils d'exploration de données sophistiqués sont utilisés pour analyser des millions de transactions afin de détecter des caractéristiques de comportement frauduleux. Aujourd'hui, les solutions analytiques de détection des fraudes sont étroitement intégrées aux systèmes d'entreprise et permettent une prévention en temps réel. Ces solutions font appel à certaines des dernières technologies, comme le btelles que le big data, l'analytique avancée et l'intelligence artificielle (IA).

Quels sont les avantages de la détection des fraudes pour une entreprise ?

Les solutions de détection des fraudes basée sur l'IA permettent aux entreprises de détecter et d'intercepter les fraudes, qu'il s'agisse d'un paiement, d'une déclaration de sinistre ou d'un rendez-vous médical. La possibilité de détecter les tentatives de fraude en temps réel réduit à la fois les pertes et les coûts liés aux traitements manuels.