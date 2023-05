Qu'est-ce que la transformation de l'expérience ?

La transformation de l'expérience client (CX) ou de l'expérience collaborateur (EX) consiste à optimiser les interactions des clients avec votre entreprise en rendant les processus de vente et de service simples, rationalisés et fluides pour le client.

Quels sont les avantages de la transformation de l'expérience ?

Transformer l'expérience client ou collaborateur peut présenter de nombreux avantages pour une entreprise, notamment :