Qu'est-ce que la gestion de l'énergie ?

La gestion de l'énergie est un processus qui utilise la technologie et les processus pour surveiller et minimiser la consommation d'énergie et les dépenses d'une organisation, tout en promouvant des mesures de durabilité pour optimiser les ressources. Les grandes entreprises vont au-delà de la surveillance traditionnelle des factures d'eau et d'énergie, grâce aux compteurs intelligents, à la gestion de la consommation énergétique des bâtiments, des chaînes d'approvisionnement, du design produit, du transport et des équipements industriels.

Quels sont les avantages de la gestion de l'énergie ?

La gestion de l'énergie réduit les coûts en adaptant la consommation d'énergie aux conditions météorologiques, à l'occupation du bâtiment et à d'autres facteurs. L'analyse des habitudes consommation permet de détecter rapidement et de remédier de manière proactive aux problèmes liés aux équipements et infrastructures consommant de l'énergie, tels que les fenêtres et les thermostats. La gestion de l'énergie aide également les organisations à se conformer aux réglementations environnementales et aux programmes d'incitation aux économies d'énergie.