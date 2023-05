Qu'est-ce que l'ingénierie embarquée ?

L'ingénierie embarquée implique le développement et le test de logiciels qui font fonctionner des dispositifs professionnels et grand public, qu'il s'agisse d'un écran d'avion, d'un pacemaker ou de la radio Bluetooth d'un smartphone. L'ingénierie embarquée exige une expertise en systèmes d'exploitation, en modèles de programmation, en protocoles de communication et en exigences réglementaires différente de celle relative aux ordinateurs autonomes.

Quels sont les avantages de l'ingénierie embarquée pour une entreprise ?

L'ingénierie embarquée peut réduire les délais de mise sur le marché et accélérer la conformité aux réglementations, permettant ainsi aux fabricants d'être les premiers à bénéficier de prix plus élevés et d'une augmentation de sa part marché. Elle accroît également la rentabilité en réduisant les coûts de développement et de test des logiciels, et en réduisant les coûts de support en renforçant la qualité des logiciels intégrés.