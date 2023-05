Qu'est-ce que la transformation numérique des utilities ?

La transformation numérique dans le secteur des services collectifs consiste à adopter de nouvelles méthodes de travail numériques, souvent dans le but pour les utilities de se réinventer. Parmi les objectifs courants pour les entreprises, citons l'amélioration des interactions clients, la rationalisation des opérations, une plus grande efficacité et l'espoir de susciter de nouveaux modèles d'affaires.

Quels sont les avantages de la transformation numérique des utilities ?

Bien que la transformation ait été lente à venir dans le secteur des utilities, les entreprises qui mettent en œuvre des technologies numériques et adoptent de nouvelles méthodes de travail peuvent en tirer de réels avantages. Les responsables d'entreprises de services collectifs qui utilisent des systèmes experts basés sur l'intelligence artificielle (IA), par exemple, peuvent obtenir de nouvelles perspectives d'affaires et optimiser les processus en analysant rapidement de grands ensembles de données. Les systèmes de sécurité, réglementaires et basés sur la conformité peuvent être améliorés en aidant les employés à mieux surveiller et contrôler les politiques. Parallèlement, la transformation numérique peut aider les utilities à améliorer le fonctionnement de leur service client et à explorer de nouveaux modèles économiques. Cela peut améliorer la satisfaction client, réduire le taux de désabonnement et déboucher sur de nouveaux produits et services.