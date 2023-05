Qu'est-ce qu'une plateforme numérique ?

Une plateforme numérique fait référence aux logiciels et technologies utilisés pour unifier et rationaliser des opérations métiers et systèmes informatiques. Une plateforme numérique sert d'épine dorsale pour les opérations et l'engagement client.

Quels sont les avantages d'une plateforme numérique pour une entreprise ?

Une plateforme numérique permet de standardiser les processus métiers, ce qui rend les workflows plus efficaces et transparents, afin qu'une entreprise puisse mieux gérer ses fonctions internes et satisfaire ses clients. En utilisant d'une plateforme numérique, les entreprises peuvent développer et lancer des produits plus efficacement, servir leurs clients et disposer des informations nécessaires pour améliorer leur exploitation, éclairer leurs activités et étayer leur stratégie produit. Cette meilleure connaissance de l'entreprise peut permettre aux employés du service client notamment, de disposer des données, analyses et d'informations nécessaires pour mieux interagir avec les clients et générer du chiffre d'affaires.