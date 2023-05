Qu'est-ce que le digital business ?

Le digital business est le processus qui consiste à appliquer les nouvelles technologies pour réinventer les business models et transformer les produits et l'expérience client d'une entreprise. Elle repose sur une innovation produit créatrice de valeur et la connexion les gens avec les objets, les connaissances et les expériences.

Quels sont les avantages du digital business ?

Le digital business permet à une entreprise de mieux impliquer ses clients en :

Réinventant la façon dont ils interagissent avec leurs clients, employés et partenaires.

Créant des modèles économiques disruptifs

Concevant et créant des produits, services et expériences innovants

Développant des approches de mise en marché

Tout cela permet à l'entreprise de bénéficier de nouveaux leviers de croissance, de se différencier réellement et de créer une véritable valeur économique.

Quelle est la meilleure approche pour digitaliser son activité ?



Une approche réussie qui a fait ses preuves consiste à prendre la science des données, le design thinking et une connaissance approfondie du secteur et des processus, et à les combiner avec des capacités technologiques profondes pour unir les aspects physiques et virtuels d'une entreprise de manière transparente, sur tous les canaux. En utilisant les big data et l'intelligence artificielle (IA), les entreprises peuvent :

Trouver des informations exploitables

Développer de nouveaux business models et de nouvelles stratégies de mise en marché.

Concevoir, prototyper et développer des expériences significatives pour leurs clients

Quels sont les éléments nécessaires à la digitalisation de son activité ?



IA. Avec l'IA, une entreprise peut garder une longueur d'avance sur les évolutions du marché, anticiper les souhaits de ses clients et prévoir plus rapidement et plus précisément que ses concurrents. Elle sait ce qui se passe, comprend pourquoi et peut prendre les meilleures décisions. Elle peut modéliser chaque aspect de ses opérations pour atteindre des objectifs multiples, même dans les conditions les plus difficiles.

Digital engineering. Le digital engineering transforme les parcours clients. Il permet une innovation rapide à l'origine de nouvelles marques et de premières technologiques qui redéfinissent les attentes des clients.



Stratégie digitale. À mesure que les outils numériques prolifèrent, les exigences des clients augmentent de même que la pression interne pour proposer des services et produits numériques. Pour rester pertinentes, les entreprises doivent impérativement mettre en œuvre des stratégies digitales efficaces dans leurs environnements informatiques de front-office, middle-office et back-office.

Interactivité. Les expériences interactives réussies reposent sur la mise adéquation des systèmes et des histoires d'une entreprise. Cela nécessite d'adopter la philosophie selon laquelle toute expérience humaine doit être façonnée non seulement par les désirs des individus mais aussi par leurs sentiments et leurs besoins, et enfin avoir conscience de ce qu'il faut pour que cela se réalise.



Internet des objets Les produits et solutions intelligents basés sur l'IoT et l'arrivée de la 5G toucheront bientôt tous les aspects de notre vie. Certains d'entre eux penseront même à notre place. Dans tous les secteurs, les entreprises qui connectent les produits, les opérations et l'entreprise créent des informations exploitables. Ceci accroît leur efficacité, améliore leur productivité et transforme leurs produits.