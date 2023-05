Qu'est-ce que la banque digitale ?

La banque digitale est le processus qui consiste à transférer sur internet les services, activités et programmes bancaires traditionnels qui n'étaient autrefois accessibles aux clients que lorsqu'ils étaient physiquement présents dans une agence bancaire.

Quels sont les avantages de la banque digitale ?

Les de la banque digitale sont multiples pour le client, la banque et les autres fournisseurs de l'écosystème. Les avantages pour les clients comprennent un accès à tout moment et en tout lieu, des expériences améliorées et personnalisées, une réduction des coûts de transaction, un délai d'exécution plus rapide et l'accès à de nouvelles fonctionnalités innovantes pour les paiements, une vue de son épargne et de ses dépôts. Pour la banque, les avantages comprennent la réduction du coût des opérations (grâce aux services bancaires sans agence et aux options de libre-service), des modèles de revenus innovants et la fidélisation des clients grâce à l'expérience et aux produits et services innovants.