Qu'est-ce que le DevOps ?

Le DevOps est un ensemble de pratiques visant à automatiser les processus entre le développement logiciel (Dev) et les opérations informatiques (Ops), afin de concevoir, tester et livrer des logiciels plus rapidement et de manière plus fiable. Les équipes DevOps utilisent des microservices - ensembles de composants modulaires à fonction unique - pour diviser un grand projet en éléments indépendants, ce qui réduit les points de défaillance et le risque global associé au projet.

Quels sont les avantages du DevOps pour une entreprise ?

Le DevOps permet de livrer des logiciels de meilleure qualité et plus fiables à un rythme plus rapide, ce qui accélère le délai de mise en marché, améliore l'expérience client et favorise la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise. Grâce à une collaboration et une communication améliorées, le DevOps accélère les processus de développement et d'exécution, tout en fournissant des fonctionnalités, corrections et mises à jour. Les outils DevOps comblent l'écart de communication entre les équipes de développement et d'exploitation informatique, afin de fournir rapidement les outils qui répondent le mieux aux besoins des clients et de l'entreprise.