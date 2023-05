Qu'est-ce que l'analyse de données ?

L'analyse de données (ou data analytics en anglais) est le processus de collecte et d'analyse de nombreuses données clients afin de tirer des conclusions sur les modèles de comportement, les intérêts personnels et les tendances d'achat. L'analytique accélère la prise de décision, améliore les processus d'entreprise, renforce l'engagement des utilisateurs, réduit les coûts et favorise la croissance et la rentabilité. L'analyse de données couvre l'ensemble du paysage analytique, des analyses descriptives et diagnostiques les plus simples aux analyses avancées telles que les analyses prédictives, prescriptives et les sciences des données.

Quels sont les avantages de l'analyse de données pour une entreprise ?

L'analyse de données peut offrir de nouvelles opportunités de revenus, un meilleur service client, un marketing plus efficace, une efficacité opérationnelle améliorée et de vrais avantages concurrentiels. Elle peut également aider les entreprises à :

Anticiper les besoins de leurs clients, optimiser l'expérience client et offrir des services hyperpersonnalisés.

Réduire la fraude et les risques liés à l'activité d'une entreprise

Informer les décideurs sur la façon d'appréhender les produits et services afin de mieux répondre aux besoins futurs de leurs clients.

Identifiez les domaines de l'entreprise qui doivent être améliorés, afin de pouvoir modifier les outils ou les processus en conséquence.

Comment une organisation peut-elle atteindre un haut niveau de performance en matière d'analyse de données ?

Il faut une conjonction de ces éléments :

Intention. Pour devenir une organisation axée sur l'analytique, un changement culturel est nécessaire. Le PDG et les membres du comex doivent décrire comment intégrer une culture analytique dans l'ADN de l'organisation, afin de s'assurer d'un alignement entre la vision de l'entreprise, les tendances changeantes, les services internes et les processus.

Les organisations doivent disposer d'un plan stratégique pour collecter toutes les données pertinentes susceptibles de générer des résultats concrets pour l'entreprise. Ils doivent définir une politique de données complète couvrant les sources de données critiques, les moyens de collecte des données, le stockage des données et l'architecture de gestion. Outils. Les outils et la technologie progressent rapidement, permettant l'application de l'analytique à tous les défis d'entreprise pour connaître une croissance exponentielle. Ces technologies facilitent les méthodes et techniques d'analyse avancées, telles que le regroupement, la modélisation prédictive, la modélisation statistique et les algorithmes, afin d'obtenir des informations plus approfondies. Les entreprises doivent procéder à des évaluations intelligentes et minutieuses afin de sélectionner les outils et les technologies les mieux adaptés à leurs besoins.

Pour réussir une organisation axée sur l'analytique, il est essentiel de disposer des bonnes personnes. Il faut la bonne équipe pour convertir les données en valeur en utilisant des matrices, des algorithmes, des modèles, des optimisations et des fonctions. Et il est essentiel de veiller à l'équilibre de l'équipe, pour permettre un retour à 360° sur les données. L'équipe idéale doit comprendre des business analysts, des data scientists et des spécialistes techniques. Capacité. Il n'existe pas de solution unique. À mesure que les tendances se dessinent et que les nouvelles technologies se généralisent, les organisations doivent faire preuve de souplesse et s'adapter à l'évolution des progrès et des moyens de tirer un sens des données.

Comment développer des capacités d'analyse de données avancées ?

Voici cinq choses à garder à l'esprit...