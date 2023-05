Qu'est-ce que la segmentation client dans le secteur bancaire ?

La segmentation client est l'approche qui consiste à diviser une base de clients vaste et diverse en groupes plus petits de clients apparentés qui sont similaires à certains égards et pertinents pour le marketing des produits et services d'une banque. Certains critères de segmentation de base incluent les données géographiques, les revenus et les habitudes de consommation. Grâce à la segmentation client, les banques peuvent mieux connaître leurs clients et leur proposer des produits et services plus personnalisés.

Quels sont les avantages de la segmentation client dans le secteur bancaire ?

La segmentation client est souvent une priorité marketing pour les banques, et ce pour une bonne raison. Comme les solutions de segmentation aident les banques à regrouper les clients par comportement, elles peuvent proposer des produits et services plus personnalisés. De plus, en comprenant mieux les préférences des clients, les marketeurs peuvent maximiser les opportunités de ventes croisées et incitatives et encourager les clients à explorer les services connexes. La segmentation peut aider les banques d'autres façons :