Qu'est-ce que l'IA conversationnelle ?

L'intelligence artificielle conversationnelle est un logiciel intelligent conçu pour comprendre, traiter et répondre à la voix humaine. Les robots conversationnels interagissent rapidement avec les prospects, fournissent un service client de qualité et amplifient la présence de votre marque sur les réseaux sociaux, sites internet, appareils mobiles et un nombre croissant d'appareils intelligents.

Quels sont les avantages de l'IA conversationnelle ?

L'IA conversationnelle permet d'augmenter les ventes sur les différents canaux numériques grâce à des robots humanoïdes, personnalisés disponibles 24/7. Ces chatbots augmentent la productivité et la satisfaction des employés en automatisant les interactions ordinaires les plus fréquentes des centres d'assistance.



Ils réduisent le coût du service client et améliorer la satisfaction de la clientèle et la fidélisent.

Comment les entreprises utilisent-elles l'IA conversationnelle pour simplifier les interactions avec les clients ?

Pour rester compétitives aujourd'hui et préparer le futur de leurs industries, les entreprises déploient des solutions d'IA conversationnelle de multiples façons.

Ford a intégré Amazon Alexa à ses voitures les plus récentes, permettant aux conducteurs de vérifier la pression des pneus, les révisions nécessaires, ou le niveau de carburant depuis leur domicile. Progressive offre des conseils d'assurance aux clients via Google Home. Starbucks a dévoilé « My Starbucks Barista », une application basée sur l'IA pour les commandes mobiles. RBS a lancé un robot basé sur l'IA appelé « Luvo » pour répondre aux questions des clients sur les services financiers. Domino's a lancé un chatbot Facebook Messenger pour commander des pizzas. H&M a créé un robot conçu pour être un « styliste personnel de poche ».

Quels sont les facteurs importants à prendre en compte pour déployer des solutions d'IA conversationnelle ?

Lors de la conception de solutions d'IA conversationnelle, évaluez la meilleure façon de répondre aux cinq considérations suivantes :

Délai de rentabilité - De combien de temps disposez-vous pour expérimenter ? Votre secteur a-t-il déjà adopté rapidement l'IA conversationnelle ? Pouvez-vous servir de référence à vos concurrents en agissant rapidement ? Focus pour l'entreprise - Canaux e-commerce, services aux employés, centres de service client - il y a de nombreux endroits où commencer, alors commencez par lier votre projet à vos besoins les plus pressants ou à votre meilleure chance d'innovation. Support linguistique - Combien de langues devez-vous accepter initialement ? À long terme ? Pensez aux différentes régions, aux différents pays et même aux dialectes dans lesquels vous souhaiterez interagir. Souveraineté des données - Prestataire tiers ou sur site ? L'IA conversationnelle génère des données importantes à chaque interaction. Voulez-vous en être le propriétaire, les exploiter et devenir plus pertinent à mesure qu'elles se développent ? Portée des plateformes - Combien (et quelles) plateformes voulez-vous cibler ? Pensez aux plateformes mobiles, web, sociales, de messagerie, à domicile, etc. Quelles plateformes vos clients, employés et partenaires utilisent-ils pour communiquer aujourd'hui ?

Existe-t-il un cadre éprouvé pour la mise en œuvre de l'IA conversationnelle ?

Comme cadre d'action, envisagez d'adopter l'approche des « trois M » :