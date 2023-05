Qu'est-ce qu'une usine connectée ?

Une usine connectée utilise des capteurs et un stockage cloud et une analytique peu coûteux pour analyser les données historiques et en temps réel des appareils et processus de fabrication. Cela permet d'obtenir en temps opportun des renseignements détaillés sur la productivité, l'efficacité et les rendements des installations, allant des niveaux de stock à l'état des équipements de production en passant par les niveaux de rendement des installations de production.

Quels sont les avantages d'une usine connectée ?

Les informations fournies par les usines connectées aident les responsables à orienter plus efficacement la production entre machines ou installations, à commander des matières premières et à prioriser les opérations de production afin d'apporter des améliorations à deux chiffres des coûts, de l'efficacité, des rendements et de l'agilité. Les usines connectées permettent également de créer des « jumeaux numériques » de produits et processus, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité et de monétiser les données relatives aux performances des produits et à l'utilisation que les clients en font.